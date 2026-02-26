Шокуючий конфлікт з ТЦК! У бійці чоловік поріzав військових? Усі ПОДРОБИЦІ тут!

Шокуючий конфлікт з ТЦК! Чи була застосована зброя? Cоцмережі сколихнула інформація про начебто стрілянину й тяжкі травми одного з учасників конфлікту. Чи так це насправді? Подробиці дізнаєтесь у нашому репортажі. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!