Протягом тижня Кам’янське перевіряли стан безпеки на виробництвах

Україна відзначає День охорони праці. У Кам’янському до цієї дати підбили підсумки профільного тижня, протягом якого фахівці перевіряли стан безпеки на виробництвах міста. Під час ретельних ревізій оцінювали умови, в яких щодня працюють тисячі містян. Результати роботи підбили на урочистих зборах. Та відзначили найкращих працівників галузі. Не забули і про майбутнє покоління. У межах свята нагородили переможців конкурсу дитячого малюнка “Безпека праці моїх батьків”. Через творчість діти нагадали дорослим, що дома їх завжди чекають живими та здоровими.

Продовжити читання