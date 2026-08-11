“Він загинув у мене на очах!”: росіяни забрали життя чоловіка та поранили дитину у Синельниковому!

17:39 11.08.2026
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“Він загинув у мене на очах!”: росіяни забрали життя чоловіка та поранили дитину у Синельниковому! Випалені квартири, зруйнований дах і витік газу: росіяни вдарили по двоповерхівці, де в цей час перебували цивільні люди. Загинув 47-річний чоловік, а 7-річна дівчинка з матір’ю дістали поранень. Як оговтуються місцеві?

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