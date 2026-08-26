У гімназії №22 на завершальному етапі будівництво нового укриття площею понад 1300 квадратних метрів

12:49 26.08.2026
U Gimnaziyi N22 Na Zavershalnomu Etapi Budivnycztvo Novogo Ukryttya Ploshheyu Ponad 1300 Kvadratnyh Metriv

У Кам’янському продовжують забезпечувати навчальні заклади захисними спорудами. У гімназії будівництво нового укриття на завершальному етапі. Споруду звели повністю з нуля. Її площа – понад 1300 квадратних метрів, розрахована на 500 людей. До цього в закладі було найпростіше укриття лише на 250 осіб, що не дозволяло організувати навчання дітей в одну зміну. В новій же споруді облаштовані навчальні приміщення, санвузли, їдальня та медичний пункт. Є сучасна система вентиляції, відеоспостереження, генератор та акумуляторні системи. Наразі завершуються роботи з благоустрою території та облаштування спортивної інфраструктури – футбольного поля, гімнастичного майданчика та бігової доріжки. Підземна школа запрацює з вересня. Вона відповідає вимогам безбар’єрності та доступна для дітей з особливими освітніми потребами. Передбачено ліфт для зручного пересування. Нова споруда триярусна та має властивості протирадіаційного укриття. Під час воєнного стану вона забезпечуватиме захист. У мирний час приміщення буде використовуватися для дозвілля дітей та позашкільної роботи. Укриття побудоване за кошти державної дотації. З міського ж бюджету придбали необхідні меблі та обладнання, а також профінансували благоустрій та облаштування території.

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