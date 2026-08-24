Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.08.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 24.08.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1643-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення.

Вчора агресор здійснив 95 авіаційних ударів із застосуванням 299 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 10747 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 з реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Нескучне, Бачівськ, Рогізне, Уланове, Сопич, Кореньок, Шпиль, Будки, Волфине, Яструбщина Сумської області; Кривуша й Семенівка Чернігівської області. Авіаудару противник завдав по району населеного пункту Товстодубове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, п’ять артилерійських засобів, один пункт управління, один вузол зв’язку, дві реактивні системи залпового вогню та одну радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили шість ворожих штурмів. Водночас агресор завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік Охрімівки, Симинівки, Круглого, Зарубинки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували у бік населених пунктів Степове, Червоний Став, Дружелюбівка, Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука, Закітне.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка, Довга Балка та у бік населених пунктів Степанівка, Павлівка, Русин Яр й Вільне.

Двадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Світле, Сергіївка, Ганнівка, Шевченко, Матяшеве, Новопавлівка та в районах населених пунктів Дорожнє, Удачне.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Гірке та в районах населених пунктів Залізничне й Цвіткове.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Павлівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено один танк, дев’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1761 безпілотний літальний апарат, 554 одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!