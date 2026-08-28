Міськрада Кам’янського привітала майбутніх першокласників

13:22 28.08.2026
Miskrada Kam Yanskogo Pryvitala Majbutnih Pershoklasnykiv

Зібрати школярів до нового навчального року. У Кам’янському напередодні 1 версеня міська рада організувала зустріч із дітьми загиблих героїв та зниклих безвісти захисників. Дітям міська рада передала необхідне для навчання. Це наплічники із канцелярським приладдям. Міський голова Кам’янського, зокрема подарував набори 22 майбутнім першокласникам. У Кам’янському зазначають — можливість для дітей навчатися у своїх школах сьогодні передусім забезпечують українські військові про що важливо пам’ятати.

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