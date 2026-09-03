“Йому було всього 27”: російська атака забрала життя працівника “Нової пошти” у Дніпрі!

Черговий кривавий злочин росіян у Дніпрі: зранку вдарили ракетою-дроном “Бандероль” по цивільній інфраструктурі, вщент знищивши депо та відділення «Нової пошти». Внаслідок атаки загинув 27-річний співробітник компанії, ще восьмеро людей дістали поранення.

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