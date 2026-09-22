У Кам’янському відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровщини з козацького двобою

У Кам’янському відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з козацького двобою. На спортивній арені свої сили випробували близько трьохсот спортсменів із Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Учасники змагалися у десяти розділах козацького двобою, демонструючи техніку, витривалість і характер. Кам’янське на змаганнях представили спортсмени, серед яких чемпіони світу та Європи – Станіслав і В’ячеслав Тимченки, Денис Рибальченко, Єлизавета Стогній, Евеліна Вороніна та інші титуловані бійці. Козацький двобій – це український вид спортивних єдиноборств, який поєднує різні техніки боротьби та ведення поєдинку. Він розвиває фізичну витривалість, координацію та дисципліну, водночас зберігає зв’язок із традиціями українського козацтва. Чемпіонат мав відбірковий статус. Його результати стануть одним з етапів підготовки до чемпіонату України з козацького двобою, який відбудеться у жовтні.

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