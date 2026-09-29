“Плісняву прикрили шторами!”: Батьки у Дніпрі повстали проти жахіття в укритті школи!

Вогкість, пліснява на стінах та відсутність нормальної вентиляції: у Дніпрі батьки б’ють на сполох через стан укриття, де під час тривог годинами перебувають діти. Що насправді відбувається у сховищі та як на гучний розголос реагує керівництво гімназії й міська влада?

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