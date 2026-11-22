Оперативна інформація станом на 08:00 22.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1733-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2310 осіб. Також знешкоджено два танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, шість наземних робототехнічних комплексів, 1392 безпілотні літальні апарати, 243 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Учора противник завдав одного ракетного удару, 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7217 дронів-камікадзе та здійснили 1951 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Кіндратівка, Юнаківка, Ободи, Кореньок, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Товстодубове, Павлівка, Олексіївка, Андріївка, Храпівщина, Яструбщина, Нова Січ, Садки, Лужки, Мачулища, Могриця, Хотінь, Заріччя, Винторівка, Гірки, Степанівка, Гаврилова Слобода, Отруба, Тополя, Дорошівка, Кружок, Уланове, Мала Рибиця, Малушине, Волфине Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Степанівка, Писарівка та Іволжанське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили шість атак у бік населених пунктів Зелена Долина, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки, Дружківки.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Добропілля, Водянське та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Святогорівка, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Продовжуємо зупиняти російську збройну агресію.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Слава Україні!