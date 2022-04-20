Сьогодні – історичний момент, коли Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до ЄС – звернення Президента Володимира Зеленського

Вільний народе найсміливішої країни!

56-й день нашої оборони завершується, і сьогодні ми точно стали ще на крок ближчими до миру.

Був радий вітати в Києві великого друга нашої держави та всіх українців – Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії із захоплення нашої держави.

Три дні? П’ять днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів – і ми зустрічаємо наших гостей у нашій столиці заради наших національних інтересів.

Провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави та підтримка стабільного функціонування всіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі. Зокрема, оборонні, фінансові та санкційні.

Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити.

І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю сьогодні за це сьогодні.

Третя велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також обговорили, що ми можемо зробити разом із Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи та всього світу, які створені Росією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати Росії можливість шантажувати Європу енергоресурсами – для всіх на континенті це однаково топ-пріоритети.

Президент Шарль Мішель перед зустріччю зі мною побував у Бородянці Київської області. Побував там не один, а разом зі своєю командою. Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі. Які руйнування по собі залишили. І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: не може бути миру без справедливості. Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового й командира, які винні у воєнних злочинах. Сучасні технології дають змогу встановити багато деталей. Кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок – усе знайдемо.

Сьогодні був опублікований План щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти нашої держави. Цей План був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому Плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину. Зокрема, План передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії.

Працюємо також і над тим, щоб усі – я це підкреслюю – усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир.

Важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав. Це один із тих сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни й гарантуванню повної безпеки для України. Що більше дипломатичних представництв повернеться до роботи в нашій столиці, то сильнішим буде цей важливий сигнал.

У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв. Зокрема Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого Престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії та інших.

Триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.

Серед найбільших загроз залишаються міни й розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися. Щоб знешкодити їх усі, потрібно багато часу, багато зусиль. І я вдячний усім фахівцям, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання.

Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними. Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети.

Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть «згодувати» своїм пропагандистам.

І я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним Силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу.

Маріуполь, Авдіївка, Марʼїнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки, десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи.

Робимо більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники і я особисто по всіх можливих каналах – офіційних і неофіційних – працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги.

І я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки.

Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно.

П’ятьом нашим військовим присвоєно звання Героя України посмертно.

Вічна пам’ять кожному, хто віддав життя за Україну!

Вічна вдячність усім, хто став на захист нашої держави!

Слава Україні!