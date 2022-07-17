Дії та бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки і в правоохоронних органах будуть оцінені – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні мені доповіли результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога.

Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка.

Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами.

Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням.

Я відвідав прифронтові регіони – найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю, зокрема, правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Розбирались і з місцевим керівництвом виконавчої влади.

Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки і в правоохоронних органах будуть оцінені. Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати й буде продовжуватися далі.

Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого.

Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий.

Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського «Боїнга». 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав.

Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально.

Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку.

Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для «Північного потоку», яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму.

Це питання не просто про турбіну. Це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій.

Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу у Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість.

Я дякую всім, хто бореться й захищає справедливість.

Дякую всім, хто захищає Україну.

Слава Україні!