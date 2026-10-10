Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 10.10.2026

8:18 10.10.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026
Оперативна інформація станом на 08:00 10.10.2026 щодо російського вторгнення
Слава Україні!
Розпочалася 1690-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.
Учора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, зокрема скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9389 дронів-камікадзе та здійснили 2471 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Бачівськ та Товстодубове.
На Північно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 18 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.
На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоплатонівки та Колісниківки.
Вісім ворожих спроб просунутися зупинено на Лиманському напрямку в районах Новосергіївки, Новомихайлівки, Лимана та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Озерного.
На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля.
На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 22 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Ганнівки, Володимирівки, Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного та Василівки.
На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку відбито дванадцять атак загарбників у районах Косівцевого, Різдвянки та Широкого.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Приморського.
На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1591 безпілотний літальний апарат, 534 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.
Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!
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