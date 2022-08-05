Обстріляли Харків, Миколаїв, Слов’янський та Краматорський напрямки. Війна в Україні на 5 серпня

Обстріляли Харків, Миколаїв, Слов’янський та Краматорський напрямки. Вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. російські терористи продовжують нищити цивільну інфраструктуру України. На Донеччині ворог наступає на Бахмут, Соледар та Авдіївку. Після ракетного удару по Запоріжжю на щастя постраждалих немає. Внаслідок нічних обстрілів Харкова – поранені двоє чоловіків та жінка. На півдні ворог наніс 16 авіаударів по українських позиціях. Натомість ЗСУ добряче відпрацювали авіацією по окупантах

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