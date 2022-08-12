Візові обмеження для громадян РФ справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в Україні вперше одночасно з більшістю країн світу відзначає Міжнародний день молоді. Минулого літа було ухвалено це рішення – перенести відзначення на 12 серпня, щоб і в такій символічній речі бути разом з Європою. І це спрацювало. Сьогодні День молоді відчувався дуже органічним.

І передусім разом з першою леді зустрілися з юними героями-рятівниками – ви молодці, пишаюсь – дітьми й підлітками, які не на свої роки міцні, не на свої роки відповідальні. Вони збирають кошти для армії, вони допомагають нашим пораненим, допомагають людям, допомагають рятувати життя людей.

Провели в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, спеціальну церемонію нагородження таких наших юних героїв. Максим Бровченко, Іринка Васильєва, Олександр Гуцал, Єгор Шемет, Давид Понуляк, Гліб Бондаренко, Андрій Покраса, Данило Сергєєв. Їм від семи до шістнадцяти років, а вони – герої. І їхніми вчинками можна пишатися так, що далеко не в кожного дорослого є подібне у біографії.

Також зустрівся сьогодні з представниками різних молодіжних спільнот і організацій – освітніх, волонтерських, військових, творчих, «Пласту», з представниками молоді з діаспори… Була на зустрічі й Марина Вязовська – дуже пишаюся – одна з найвідоміших молодих українок, яка отримала найвищу нагороду у світі математики – знамениту Медаль Філдса.

Ми дуже тепло й плідно поспілкувалися про оборону нашої держави, про перемогу – вона буде не за горами – про майбутнє України, про наші інституції. Звучали дуже хороші ідеї – будемо їх реалізовувати.

Провів сьогодні переговори з понтифіком. Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій і постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує.

Напередодні в Латвії було ухвалено рішення – Латвія офіційно визнала Росію державою – спонсором тероризму. Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо. Це правильно. І це буде.

Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії.

Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терориста. Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста неможна…

По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари.

Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі, й всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати.

Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, з них 33 – посмертно. Загалом за час війни були нагороджені вже понад 26,5 тисячі українців і українок.

Я вдячний усім, хто захищає нашу державу! Хто стримує дуже жорстокі удари окупантів у Пісках, у Авдіївці, на Бахмутському напрямку… Хто тримає Харківщину й захищає наш південь, нашу любу Україну.

Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист загалом відчули повністю, що таке міцна українська відповідь на їхній терор.

Слава всім нашим воїнам!

Слава Україні!