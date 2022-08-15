Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов – звернення Президента України

Українці! Українки!

І всі європейці, чиє життя вже поставлено під загрозу російським терором.

Росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції та навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС тривають. Під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста й громади поруч. Прямо на об’єктах станції російські військові ховають боєприпаси й техніку. Де-факто станція замінована.

Все це очевидно свідчить про те, що Росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу та 15 інших країн – загалом 42, які закликали Росію вивести свої сили зі станції. Зокрема це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки.

Якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, а тим паче в такій чутливій темі, то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій.

Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить.

Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ «Великої сімки». Вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу.

Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти «Росатома» і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Програє терористам. Поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать й інші терористи. Ще є шанс не допустити цього програшу.

Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головний пункт порядку денного – це ретельний аналіз військово-стратегічної обстановки. Доповідали керівник Головного управління розвідки Буданов і керівник Служби зовнішньої розвідки Литвиненко. Окрему доповідь мав командувач Сил спеціальних операцій Хоренко. Звичайно, були Залужний, Шаптала, Монастирський, Данілов, Єрмак, Резніков.

Також розглянули – з того, про що можна говорити публічно, – питання забезпечення наших військових зброєю та боєприпасами і статус виконання попередніх рішень Ставки – всі вони мають виконуватися на 100%, відповідальність за це – персональна.

Сьогодні відбулось і доволі результативне засідання Верховної Ради України. Серед іншого депутати проголосували за двох членів Вищої ради правосуддя.

Продовжую налагоджувати відносини на найвищому рівні з країнами Африки. Сьогодні говорив з Президентом Нігеру – до цього дня контактів на такому рівні між нашими державами не було. Подякував за підтримку в ООН. Звичайно, обговорили ключові загрози глобальній безпеці.

Провів нараду щодо підготовки Кримської платформи. Очікую розширення географії, рівня та кількості учасників. Сьогодні ж створено Консультативну раду з питань деокупації Криму – щоб координувати всі заходи та проекти на цьому напрямку й забезпечувати діяльність Кримської платформи.

Зустрівся з амбасадорами нашої державної благодійної платформи UNITED24 Андрієм Шевченком і актором Лієвом Шрайбером. Обговорили, як можемо зберегти максимальну увагу світу до потреб нашого захисту. Щотижня це завдання набуває більшої ваги.

Росія створила стільки криз, зокрема й кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу й енергетичну кризи, які поширюють світом невпевненість і роздратування життям. Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз, а саме: російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше.

Я вдячний усім, хто виконує цю важливу функцію, зокрема амбасадорам UNITED24. Їхня активність – це мільярди гривень для України та постійне збільшення уваги до потреб нашої держави й людей.

Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни.

Хочу особливо подякувати сьогодні всім нашим артилеристам, нашим розвідникам, Службі безпеки України та всім іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів і їхніх складів боєприпасів. Усі російські терористи мають знати, що кожен метр української землі для них – це абсолютна небезпека. Хоч би як вони намагалися сховатись. Хоч би де це було. Вони будуть знайдені та знищені.

Вічна слава всім, хто воює за Україну!

Вічна вдячність усім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!