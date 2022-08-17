Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати повернення до нормальної ядерної безпеки – звернення Президента України

Українці! Українки!

Цими днями дуже активна дипломатія в інтересах нашої держави. По-перше, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю. Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві – це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати. Вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу. А сьогодні вірчі грамоти вручили нові посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії.

По-друге, в Україну вже прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Працюватимемо над необхідними для України результатами.

По-третє, українські дипломати, наші атомники й МАГАТЕ – у постійному контакті, зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно.

Сьогодні зробив дуже важливе звернення до університетських спільнот, журналістів і політичних кіл Чилі та загалом Латинської Америки. Це непростий напрямок зовнішньої політики – багато речей там ми робимо зараз фактично з нуля. Працюємо не лише на політичному рівні, а й налагоджуємо зв’язки безпосередньо із суспільствами країн цього регіону. Закликав чилійців та всіх людей у Латинській Америці, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави й підтримувати санкційну політику, спрямовану на те, щоб держава-терорист платила якнайвищу ціну за терор.

Увечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 230 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 43 – посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Усі наші воїни – наша армія, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ й всі, хто залучений до захисту нашої держави й людей, робить усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі.

Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції та допомагає нашим воїнам. У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем.

Вічна слава всім, хто захищає Україну!

Вічна вдячність усім, хто зосереджено й у справжньому українському єднанні допомагає нашим людям!

Слава Україні!