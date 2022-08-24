День Незалежності під час війни: якими були 6 місяців повномасштабного вторгнення?

Сьогодні увесь український народ святкує 31 річницю Незалежності України. І саме на цей день припадає півроку з дня повномасштабного вторгнення росії в нашу державу. Від оборони до контрнаступу уже у перші тижні. Збройні сили України за півроку звільнили тисячі населених пунктів і цілі регіони. Кожна ділянка лінії фронту, кожен підрозділ і кожний воїн стали стіною на шляху ворога. Якими були ці 6 місяців повномасштабного вторгнення для збройних сил України і кожного з нас?

Продовжити читання