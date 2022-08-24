Постраждали діти: масована ракетна атака на Синельниківський район на День Незалежності

24.08.2022 18:35

Пообіді окупанти вдарили ракетою просто у приватний будинок в Синельниківському районі. Під завалами опинилися діти. На щастя вони живі, їх евакуювали. Трохи згодом в район знову прилетіло, місцеві мешканці фільмують чорний дим. Наслідки наразі з’ясовуються

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

День Незалежності під час війни: якими були 6 місяців повномасштабного вторгнення?

24.08.2022 17:57

У прихистку Фонду Марії Пінчук малеча відсвяткувала День Незалежності

24.08.2022 16:05

Зруйновані будинки, підприємство, поранено подружжя: окупанти “привітали” Дніпропетровщину

24.08.2022 15:46

Незалежність України омита кров’ю, – захисники записали потужне звернення до українців

24.08.2022 14:35

Вишиванка до свята: тисячі дніпрян вдягнули національне вбрання на День Незалежності

24.08.2022 14:02

Ворог бив ракетами Х-22, «Градами», «Ураганами» та артилерії: неспокійна ніч на Дніпропетровщині

24.08.2022 12:14
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com