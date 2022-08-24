Постраждали діти: масована ракетна атака на Синельниківський район на День Незалежності
24.08.2022 18:35
Пообіді окупанти вдарили ракетою просто у приватний будинок в Синельниківському районі. Під завалами опинилися діти. На щастя вони живі, їх евакуювали. Трохи згодом в район знову прилетіло, місцеві мешканці фільмують чорний дим. Наслідки наразі з’ясовуються
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності