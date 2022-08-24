Постраждали діти: масована ракетна атака на Синельниківський район на День Незалежності

Пообіді окупанти вдарили ракетою просто у приватний будинок в Синельниківському районі. Під завалами опинилися діти. На щастя вони живі, їх евакуювали. Трохи згодом в район знову прилетіло, місцеві мешканці фільмують чорний дим. Наслідки наразі з’ясовуються

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