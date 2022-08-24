Незалежність України омита кров’ю, – захисники записали потужне звернення до українців

24.08.2022 14:35

Незалежність України омита кров’ю, – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та наші захисники записали потужне звернення до українців

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