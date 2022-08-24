Новини Новини України Незалежність України омита кров’ю, – захисники записали потужне звернення до українців 24.08.2022 14:35 Незалежність України омита кров’ю, – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та наші захисники записали потужне звернення до українців Продовжити читання Уперед Вишиванка до свята: тисячі дніпрян вдягнули національне вбрання на День НезалежностіНазад Зруйновані будинки, підприємство, поранено подружжя: окупанти “привітали” Дніпропетровщину Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У прихистку Фонду Марії Пінчук малеча відсвяткувала День Незалежності 24.08.2022 16:05 Mіські новини Новини Зруйновані будинки, підприємство, поранено подружжя: окупанти “привітали” Дніпропетровщину 24.08.2022 15:46 Mіські новини Новини Вишиванка до свята: тисячі дніпрян вдягнули національне вбрання на День Незалежності 24.08.2022 14:02 Mіські новини Новини Ворог бив ракетами Х-22, «Градами», «Ураганами» та артилерії: неспокійна ніч на Дніпропетровщині 24.08.2022 12:14 Новини Новини України “Вільний народе незалежної України”. Звернення Президента Володимира Зеленського до Дня незалежності 24.08.2022 10:35 Mіські новини Новини Окупанти ракетами Х-22 атакували Дніпровський район о пів на 4 ранку: звук «прильоту» 24.08.2022 10:07