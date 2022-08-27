Сьогодні дякую всім нашим льотчикам, які роблять дуже багато, щоб наблизити перемогу України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні в нашій державі традиційно в останню суботу серпня відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність. І без яких не уявити незалежність нашої держави.

Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання.

За півроку 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів.

Українська авіація міцна. Вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас.

Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України.

Ще раз – із Днем авіації України!

Цього тижня до Дня Незалежності нашої держави я підписав низку указів про відзначення нагородами представників різних професій, різних груп нашого суспільства. Загалом тих, хто справді допоміг захисту України, захисту незалежності, наших людей, і кого дійсно знають на фронті.

Я попросив військових і правоохоронців, усі органи влади – центральні і в областях, міністерства й обласні адміністрації, а також представників медіа надати мені кандидатури тих, хто заслуговує на нагороди. Тих, хто в окопах, хто підтримує хлопців і дівчат. Назвати людей, яких знають в армії, яким справді вдячні на передовій. Які підтримують бойовий дух українців, нашу віру в себе, які поширюють правду про війну. Які мобілізують допомогу Україні за кордоном. Які підтримують переселенців… Волонтери й посадовці, журналісти й працівники комунальних підприємств, зв’язківці, транспортники та спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти… Багато різних людей, чиї кандидатури були запропоновані. Є й ті, хто нагороджений, на жаль, посмертно.

Звичайно, я підписав укази й про нагородження наших воїнів у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України. Загалом з 24 лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць.

Завтра, у неділю, ці укази з’являться. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників у боротьбі за свободу та життя. Тих, чий внесок справді вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячна.

Бо боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу й хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов’язково переможемо!

Вічна слава сім нашим героям!

Вічна вдячність кожному й кожній, хто допомагає воювати за свободу, за нашу державу!

Слава Україні!