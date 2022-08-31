Від імені розвідки дякую всім нашим людям на півдні України та в Криму за надану інформацію – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні був дуже напружений день.

Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації.

Озвучувати зараз деталі не буду. Скажу лише одне: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію і відпрацюють її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають.

Дуже важкими залишаються бої на Донбасі – гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість!

Провів сьогодні нараду з представниками парламенту та уряду України щодо поточних планів державної роботи.

Взяв участь у роботі дуже респектабельного форуму в Чехії, у Празі, під назвою Forum 2000. Він був заснований Вацлавом Гавелом і привертає суттєву увагу у Європі.

Звернувся до учасників форуму і закликав їх посилювати підтримку нашої держави в цій війні та захист усієї Європи від російського тиску. Зокрема, має бути нарешті врегульоване питання щодо обмеження європейських віз для громадян Росії.

Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася.

Європейське об’єднання мало на меті підтримку миру на континенті. Роботу на спокійний і демократичний розвиток європейських країн. Європа не може ставати морально глухою. І ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки Ковіду те, що гроші їм нібито не пахнуть.

Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи.

Я вдячний тим європейцям, які розуміють, що в час війни обов’язок будь-якої просто нормальної людини – боротися за те, щоб агресор програв, щоб окупація припинилася, щоб російські військові пішли з української землі.

Хочу сьогодні подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн.

23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду.

Повертаємо також відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен.

А загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям.

Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв!

Вічна слава всім, хто воює за Україну!

Слава Україні!