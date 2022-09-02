Рух України в ЄС і трансформація всередині країни є гарантією свободи для всіх українців – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони й безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків – Сирський, Літвінов, Ковальчук.

Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання. Ухвалені й певні рішення. Я думаю, ми їх всі побачимо. Розглянули сьогодні також питання забезпечення наших військових, всебічної підтримки Збройних Сил України.

Провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції. Це ще один наш оперативний напрямок роботи – щоденної важливої роботи.

Для нас рух України у Євросоюз і трансформація всередині нашої країни – це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави, гарантією свободи для всіх українців. Тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому. Впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні зробимо все для цього.

Взяв участь сьогодні у роботі важливого форуму в Італії. Один із найвпливовіших економічних форумів Європи – форум «Амброзетті». Подякував Премʼєр-міністру Драґі, всім італійцям, які допомагають нам й також захищають українське прагнення до свободи, до Європи. Запропонував нові напрямки співпраці між нашими державами – вже зараз й після нашої перемоги.

Для України важливо зберегти й посилити італійську підтримку попри будь-які зміни політичних настроїв. До речі, цього тижня це було вже друге звернення до суспільства Італії – після звернення до учасників і гостей Венеційського кінофестивалю.

Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу я нагадую, що захист України – захист усієї Європи. Не тільки наш – усього демократичного світу.

Саме з цього погляду варто розглядати погоджене сьогодні країнами «Великої сімки» рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії.

І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Вдячний пані Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро в Москву, а й важливо – відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку.

Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 166 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, із них 44 – посмертно. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім нашим воїнам, які б’ють окупантів усюди на українському напрямку, на нашій землі! Харківський напрямок, Донеччина, увесь Донбас, південь, Крим – всюди є й буде Україна. І тільки! Буде свобода. І тільки! І буде Європа. Ми ніколи не віддамо свого окупантам.

Слава Україні!