Росія відчула, що програє і намагається відтягнути цей момент, забезпечити якусь активність на фронті – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативній ситуації на передовій. Заслухали Головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників.

У постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів.

Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один.

Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає.

Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих.

На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя.

Говорив сьогодні з Марком Рютте, Премʼєр-міністром Нідерландів. І про злочинну мобілізацію, яку Росія проводить, зокрема, на окупованій території, намагаючись кинути на смерть під російським прапором і наших громадян. І про псевдореферендуми також говорили – реакція світу на них і на будь-які подальші кроки окупантів буде жорсткою.

Я дякую пану Премʼєр-міністру за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію. Скоординували наші кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборонну взаємодію.

Провів нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем. Підбили підсумки нашої міжнародної активності у вересні, результати контактів з партнерами.

Хоч би як було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов’язання. Працюємо в межах Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду.

Взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортоорієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів, і сума буде подвоєна. У цей фонд, Horizon Capital Growth – так він називається, інвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції.

Я дякую всім, хто підготував і здійснив цей інвестиційний проект. І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів – сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги.

В Офісі сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав – наших партнерів був представлений проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюся, трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі.

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які зараз боронять Україну на Донеччині. Бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади – за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. А також хочу відзначити воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за рішучі та грамотні дії при звільненні нашої території. Дякую вам, хлопці!

Загалом 2135 бійців цих трьох бригад уже відзначені державними нагородами.

Вічна слава всім, хто здобуває перемогу для України!

Слава Україні!