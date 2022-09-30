Наш шлях – це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом, шлях РФ – поразка й ганьба – звернення Президента України

Українці! Українки!

Ворог розпочав цей день зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні.

Станом на цей час – 30 загиблих. Майже сто поранених і травмованих.

Російські військові знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Від першого до останнього. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми. Людьми!

Саме тому ми впевнені в нашій перемозі. Саме тому ми перебрали ініціативу у війні. Саме тому ми зараз досягаємо відчутних результатів на полі битви… і це дуже важливо. Вітаю героїв!

Бо ми залишаємося людьми й здобуваємо підтримку від людей – від усіх людей світу. Від кожного й кожної, хто відчуває біль, коли дізнається про свідоме вбивство ні в чому не винних людей.

У Москві сьогодні відбувся якийсь там черговий фарс. Щось там відзначали. Щось там скандували. Співали на площі. Говорили про Запоріжжя… Коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам’ять усім загиблим від російських терактів!

Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Я вже детально прозвітував сьогодні вдень про нашу заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Та про очевидну готовність України до переговорів з Російською Федерацією – але вже з іншим Президентом Росії, який розумітиме, що відбувається.

Зараз же хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації. Тож запроваджуються обмеження проти кількох тисяч субʼєктів. Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств.

Звичайно, санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави.

Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності.

Сьогодні я говорив з прем’єр-міністрами Японії та Данії. Звичайно, вони засудили чергові російські кроки до ескалації. Дякую їм за підтримку!

Дякую й усім лідерам держав-партнерів, усім політичним і громадським діячам світу, які вже доволі оперативно висловилися на захист України та міжнародного права!

Дякую особисто Президенту Байдену, Конгресу, нашим друзям у Європі й усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України!

Ми маємо звільнити всю нашу землю, і це буде найкращий доказ того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу, навіть такій знахабнілій, як Росія.

Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато.

І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму! Це дуже важливо.

Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України.

Шлях нашої держави складний. Шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий – поразка, ганьба й засудження.

І ще одне. Щороку в останній день вересня Україна відзначає День усиновлення. Це, на мій погляд, важливий день.

Це день особливої шани до тих, чиї серця достатньо великі, щоб дати родинне тепло дітям, які залишилися без батьківського піклування.

Я дякую сьогодні всім таким українцям і українкам! Я мрію, що ми прийдемо до такого результату, коли кожна дитина України відчуватиме родинне тепло, хоч би якими були обставини життя.

Вічна слава нашому прекрасному народу! Вічна слава кожному й кожній, хто бореться за Україну! Працюємо заради одного – перемоги!

Слава Україні!