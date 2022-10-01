За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше, і стане ще більше – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники, наші захисниці!

Завершується ще один тиждень нашої війни за нашу незалежність.

Тиждень, який ворог дуже хотів зробити для нас особливо важким, але зробив дійсно важ-ким хіба що для себе. Для самої ж Росії.

За сьогодні ще більше голосів у світі приєдналися до засудження псевдореферендумів і спро-би анексії Росією нашої території – території України.

Я вдячний кожному такому голосу.

У підсумку ми маємо вже десятки заяв, які чітко підтримують Україну та міжнародне право і засуджують Росію за цей черговий агресивний крок.

Хочу особливо відзначити заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Він прямо сказав, що Росія порушує цілі та принципи ООН, Статут ООН і що псевдорефе-рендуми і спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили.

Коли на найвищому рівні в ООН звучать такі слова, усі у світі все розуміють.

І немає в Росії такого права вето, яке може зупинити чи скасувати це розуміння світу.

Росія програє боротьбу за міжнародну спільноту. Світ не дасть повернути часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права.

А головне… Головне – це наш із вами спротив, наш із вами захист, наш із вами рух до звіль-нення всієї української території.

Саме наш рух розставляє все по місцях.

Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито ре-ферендум.

Щось там зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали.

А зараз там український прапор.

За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще бі-льше.

А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль До-нецької області? Чи два селища Торське?

Український рух буде продовжуватись.

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.

Для України це логічно. А для ворога таких «нестиковочок» буде все більше і більше.

Вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у прова-лах якихось генералів…

Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади.

Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії.

Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим з 2014 року.

Усюди буде наш прапор.

Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави.

Першого жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал.

Багато в чому саме той процес заклав основи сучасного світу – правові основи справедливо-сті. Усе те, що рашизм намагається зруйнувати.

Тож неминуче відбудеться і ще один трибунал, який поставить крапку в карʼєрах усіх, хто відповідальний за цю російську «спецоперацію» проти міжнародного устрою, що почалась у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу.

Сьогодні ми ще не знаємо, у який день це відбудеться. Але знаємо, що день нашої перемоги буде. Буде обовʼязково. А за ним буде день вироку для рашистів. Буде обовʼязково.

Я дякую всім, хто цей час наближає. Наближає щоденно.

Дякую кожному, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає!

Дякую президенту Байдену і Конгресу США за виділення додаткової підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів. Це точно посилить нашу спільну свободу.

Слава незламному народу України!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!