Хоч би що планував і робив ворог, Україна захистить себе – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей.

Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим Повітряним силам. Зокрема 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох «Калібрів». Є хороші результати й в інших наших захисників неба. Відзначу сьогодні ще Херсонську зенітну ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25.

Дякую і партнерам – усім, хто допомагає нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька «Айріс-Т» – це справді ефективна система.

Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу.

Протягом доби терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів. Житомирщина й Київщина, Сумщина, Дніпро й Кривий Ріг, Харківщина та Запоріжжя, Миколаїв та інші міста півдня України, Донбас. Усюди, де це можливо, намагаємося прискорити відновлювальні роботи.

Але зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії.

Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні.

Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного й дуже потрібного результату.

Сьогодні в мене було багато нарад і комунікації щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада щодо ситуації в енергетиці. Опрацьовуємо всі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів.

Маємо пам’ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.

Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети.

Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось.

Обов’язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це.

Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки.

237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Якщо діємо разом – усі українці й народи вільного світу.

Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії – її парламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору і європейське офіційне ставлення до Росії повністю збігалися. Терор має отримувати всі види реакції – на полі бою, санкційну та юридичну. Дякую за це нашим естонським друзям!

Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення.

Провів нараду щодо опрацювання у структурах ООН проекту нашої резолюції щодо створення компенсаційного механізму, який забезпечить компенсацію за рахунок російських активів усієї шкоди за цю війну. Поступово рухаємось і за цим напрямком. Держава-терорист неминуче заплатить за все, що наробила.

Сьогодні відбулося чергове розширення нашої платформи United24. Ця державна фандрейзингова платформа зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн.

Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України.

Олександр зосередиться на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області.

Просто нагадаю, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

Сьогодні ж на рахунки України надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це важливо для нас – для соціальної підтримки наших людей. Ми дуже вдячні. Очікуємо й інші транші за цим пакетом обсягом 9 мільярдів євро загалом.

Дякую всім друзям України!

Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої перемоги!

Хоч би що планував і робив ворог, наша перспектива очевидна: Україна захистить себе.

Слава Україні!