Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.10.2022

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА “Shahed-136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та республіки білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі республіки білорусь.

За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського.