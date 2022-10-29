Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2022

Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалась двісті сорок восьма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

В населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

Продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!