Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні нам вдалося повернути з російського полону ще 52 людини: 50 наших оборонців і двох цивільних. Серед них – бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці…

Андрій Альбов – начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, він був евакуйований з «Азовсталі». Василь Чаленко – доброволець, тероборонець, командир відділення розвідувального взводу.

Є серед цих 52 і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі.

Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного й кожну.

Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат!

Хочу знову відзначити роботу наших енергетиків, ремонтників, обласних адміністрацій. Усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів.

Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони.

Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день.

Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.

Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо.

Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним.

Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми.

Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків…

Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів.

Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу.

Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.

Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії.

От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.

Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт.

Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі.

Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору.

Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні «Великої двадцятки».

Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у «двадцятці».

Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.

Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи.

Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього.

Україна була і може бути й надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти.

Я дякую всім, хто бореться разом із нами за те, щоб повернути міжнародним відносинам мир і стабільність! Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради України!

Слава Україні!