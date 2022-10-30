У країні сьогодні не було аварійних відключень, але дефіцит генерації зберігається, тому ощадливе споживання електрики має тривати – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – уже 27-ме за час від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Розглянули ключові оборонні питання: наші активні дії на передовій, подальше звільнення території від окупації, постачання боєприпасів і техніки, ремонт техніки, інше забезпечення сил оборони, а також підготовку до зими. Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові.

Доповідали Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністри.

Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями.

За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку. А також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!

На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!

Мають результат і Повітряні сили. Є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак Су-25.

Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя та область, Миколаїв та область… Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо.

Загалом по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження мають тривати.

І, будь ласка, у темний час доби будьте особливо уважні на дорогах. Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було й у водіїв.

Зараз варто не просто дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо в тих місцях, де є нерегульовані пішохідні переходи. Будь ласка, дбайте про безпеку інших.

І, до речі, хочу сьогодні привітати всіх українських автомобілістів – не тільки цивільних, а й військових – з Днем автомобіліста і дорожника.

Зазвичай вам бажають гарної дороги. А я знаю, що ця наша з вами дорога хоч і нелегка, але точно веде до нашої спільної перемоги. Вітаю!

У порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею. Ефіопія на межі голоду. Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі.

Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Великої Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але і цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН, і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом.

Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони… Спочатку вони говорили про «бойових птахів», потім – про «бойових комах», тепер – «бойове зерно»… Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи.

Росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.

Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією.

Зерновий коридор – це дуже конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче жодних справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти. Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор попри свої ж обіцянки партнерам і тепер заблокувала його повністю.

Україна зі свого боку зробить усе, щоб експортна зернова ініціатива працювала й надалі. І я дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто в цих обставинах проявляє турботу про інших!

Слава Україні!