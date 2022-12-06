Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності – звернення Президента України

Слава Україні!

Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати!

Дорогі українці!

Шановні присутні!

Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності.

Я впевнений, мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало або просто подумалося саме так – «дякую».

Дякую воїнам нашої армії й усіх формувань сил оборони України.

Дякую батькам наших воїнів, які виховали справді переможців. Саме так – переможців.

Дякую всім лікарям і медичним сестричкам, які рятують поранених героїв.

Дякую кожному, хто зміцнює оборону й забезпечує українських воїнів усім необхідним.

Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили.

Шановні присутні!

Вісім років і вже 286 днів Збройні Сили України боронять нашу прекрасну державу від окупанта, від російської агресії. Тисячі українців віддали свої життя, щоб настав той день, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта й коли всі наші люди знову будуть вільними.

Я прошу вас зараз ушанувати хвилиною мовчання пам’ять кожного, пам’ять кожної, хто загинув на полях бою заради нашої держави, заради України, й чиє життя стало частиною героїчної історії сміливості України.

Дорогі українці!

Сьогодні для мене честь провести увесь день разом із нашими захисниками й захисницями. Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди й відзнаки.

Я був сьогодні на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших незламних бійців. На Харківщині я вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України.

Сьогодні нам вдалося повернути додому ще 60 воїнів, які були в російському полоні. Ми продовжимо повертати наших і звільнимо всіх.

Зараз тут, у Маріїнському палаці, – наші герої, рідні наших воїнів, командири й представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту й знову повертаються на передову. Туди, де справді гаряче. Туди, де вони справді борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей.

І я хочу сказати всім присутнім саме те, що сьогодні у серці, впевнений, кожного українця: я дякую вам! Я дякую абсолютно всім солдатам, усім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім героям, генералам і обовʼязково – усім татам і всім мамам вашим, наші шановні, поважні українські воїни.

Я бажаю всім вам одного – перемоги! Усім нам. Ви заслуговуєте! Весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки, наші діти заслуговують. Наша держава й історія заслуговують. Нарешті здобути перемогу.

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!