Впевнений, мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – звернення Президента України

Дорогі українці!

Щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами.

Звання Героя України присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку. Ордени «За мужність» – капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді й капралу поліції Вадиму Періжку.

Ще раз – мої співчуття…

Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили в мінну пастку.

І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури… Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО.

Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території.

Зустрівся сьогодні з представниками Словаччини, урядовою делегацією – міністри закордонних справ, оборони та економіки. Обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами як на двосторонньому рівні, так і в структурах Європейського Союзу. Домовилися про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів.

Активно працюємо, щоб підтримати й посилити чергові санкційні кроки проти Росії – європейські, американські та інших партнерів. Питання дев’ятого санкційного пакету ЄС зараз у роботі.

Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, серед іншого фінансових та енергетичних.

Готуємо кілька важливих заходів – на завтра і на наступний тиждень. Захист і відновлення прав наших людей, відбудова України – це постійні пріоритети. Наступний тиждень буде доволі вагомим для України з погляду цих двох завдань.

Я дякую всім, хто воює за свободу!

Я дякую всім, хто посилює нашу державу й допомагає нашим людям!

Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!