В енергосистемі зараз зберігається значний дефіцит, але наші енергетики й комунальники роблять героїчні речі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики.

Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 «Шахедів». Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15. Молодці!

Енергетики, ремонтні бригади, обласна влада – усі працюють без перерви, щоб повернути світло. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику… Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення.

Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Пункти Незламності розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку.

Загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи. І я дякую кожному й кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему.

Так само я дякую всім, хто усвідомлює, наскільки важко нашим захисникам неба, наскільки важко ремонтним бригадам і дуже важко енергетикам, наскільки важко всім, хто захищає наше з вами життя.

Сьогодні маємо важливі новини з Норвегії. Є новий пакет підтримки від цієї країни обсягом 100 мільйонів доларів. І саме для відновлення нашої енергосистеми після цих російських ударів. Я дякую за це рішення всім норвежцям. Дякую уряду. Загалом ми отримуємо від Норвегії й оборонну, і економічну, і дуже важливу політичну підтримку, а також велику гуманітарну допомогу. Допомагає Норвегія й із закупівлею газу. Будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати.

Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.

Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини.

Напередодні я підписав іще кілька важливих указів. Зокрема, про призначення державних стипендій.

І пану Едему Бекірову призначена державна стипендія імені Левка Лукʼяненка. Це спеціальна стипендія, якою держава підтримує тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій.

Іншими державними стипендіями відзначені видатні діячі нашої науки, нашої культури, нашого мистецтва. Загалом 100 українців і українок.

Я дякую всім, хто працює заради нашої держави!

Слава кожному й кожній, хто воює за Україну і завдяки кому ми можемо жити й працювати!

Вічна пам’ять усім, хто загинув за нашу з вами свободу!

Слава Україні!