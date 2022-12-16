60 з 76 ракет збито ППО над Україною! Але є влучання в критичну інфраструктуру. 296 доба на фронті

Україна пережила чергову масовану ракетну атака. Сьогодні зранку росія випустила аж 76 ракет. Це вже офіційно підтвердили у Генеральному штабі. Ворог бив із Чорного і Каспійського морів та Саратовської області. 60 ракет вдалось збити нашим силам ППО. Але є влучання у обєкти енергетичної інфраструктури. У багатьох областях відсутнє світло, водо та теплопостачання. А ще проблеми зі зв’язком. Наші журналісти зібрали всю найактуальнішу інформацію про наслідки сьогоднішньої атаки терористів на Україну

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