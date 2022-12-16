НАЖИВО: Ракетна атака на Кривий Ріг – подробиці від рятувальників

16.12.2022 18:22

У Кривому Розі російська ракета зранку поцілила просто в житловий багатоквартирний будинок та зруйнувала цілий під’їзд. Щонайменше двоє загиблих, і аж 13-ро поранених, серед них троє дітей. Рятувальна операція ще триває. Подробиці від рятувальників

 

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