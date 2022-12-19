Масована атака дронами на українські міста. На Сході продовжуються запеклі бої. 299 доба на фронті

Масована атака дронами на українські міста — на Київщину окупанти скерували 23 безпілотника, є влучання в інфраструктурний об’єкт, дев’ять пошкоджених житлових будинків та троє постраждалих. Атакував ворог і Миколаївщину, там ППО вдалось збити ворожу ракету. Обстріляли росіяни і Херсон — під прицілом була військова адміністрація. На Луганщині продовжують запеклі бої. Усі подробиці щодо ситуації в Україні — у нашому огляді.

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