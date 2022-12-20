Ялинки Незламності. Як виглядають зелені красуні у містах України під час війни?

Ялинка у підземці, замість іграшок дитячі малюки, заміть гілок – маскувальні сітки, а вірхівка – протитанковий їжак. Різдвяні ялинки цього тижня запалили у більшості міст України. До того було багато дискусій – чи доречно це під час війни. Скрізь намагалися економити на святкових вогнях та оздобленні. Але попри російські ракети та блекаути – більшість регіонів вирішили не відмовлятись від свята. Воєнні ялинки України – які вони і як міста готуються до новорічних свят?

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