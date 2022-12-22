Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у США, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні буде дуже коротке звернення і в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли.

Повертаємося з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе.

Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.

Я дякую Президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу.

Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!

Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто боронить нашу державу! Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали.

Дорогою додому зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому, усім полякам, місту – нашому рятівнику – Жешуву за все, що вони роблять для України й нашого суспільного захисту, захисту Європи.

Сьогодні в особливому форматі, сам на сам обговорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте у Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року… Готуємося, зміцнюємо наші спільні сили.

І ще одне. Сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості!

Слава Україні!