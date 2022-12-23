Вночі ворог гатив по селам Сумщини та Харківщині. На Донеччині запеклі бої. 303 доба на фронті

23.12.2022 16:05

Вночі ворог гатив по прикордонним селам Сумщини та Харківщині. Пошкоджені будинки та інфраструктура. В Маріуполі росіяни намагаються приховати скоєні їхньою армією злочини — власне там демонтують Драмтеатр на який окупанти навесні скинули авіабомбу. На Донеччині запеклі бої — в містах, де цілодобово ведуться бойові дії — вже не лишається жодної вцілілої будівлі. Тим часом СБУ продовжують викривати колаборантів, а Збройні Сили України дають ворогу відсіч. Усі подробиці 303 доби на фронті— далі.

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