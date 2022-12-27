Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння національних цілей – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні засідання Ставки – уже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна й Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії.

Заслухали командувачів, визначилися з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки.

Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

До речі, хочу подякувати нашим фахівцям, усім нашим партнерам, усім, хто залучений до відповідної роботи. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі.

Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучився, – справді молодці.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Італії. Подякував за вже надану й за нову підтримку.

Пані Мелоні повідомила, що зараз на розгляді питання про ППО для України, і ми скоординували наші кроки. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба.

Звичайно, обговорили й наші дипломатичні плани на найближчі місяці. А також зимові загрози, які ми, я впевнений, подолаємо разом.

Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи та нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем – банківської та фінансової.

Також говорив із керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємося й до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені.

Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному Посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.

Хочу, щоб це Послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік.

Дякую всім, хто працює заради України!

Дякую всім, хто воює за нашу незалежність!

Дякую всім підрозділам наших сил оборони, які наближають поразку ворога!

Слава Україні!