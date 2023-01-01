Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року.

Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. 33 «Шахеди» на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці!

Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре.

Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому «вариться» Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом.

І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо.

Я дякую всім, хто цієї ночі, і щодня, і щоночі бʼє ворога на фронті! На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них.

Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин. Всюди, де лінії передачі та інші енергообʼєкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також.

І дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію.

І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги.

Зробимо все, щоб так і було!

Слава всім нашим воїнам!

Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу України!

Слава Україні!