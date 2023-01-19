Ключове завдання нашої держави та наших партнерів – посилювати у Росії відчуття, що їй не вдасться нічого добитися в Україні – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Кілька годин тому провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки.

Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій – вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації.

Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений.

Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті – «Хортиця».

Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас.

До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів!

Дякую й бійцям спецпідрозділу «Дозор» Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога!

Зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля.

Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємося з партнерами.

І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки.

І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків.

Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.

Сьогодні ж, виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу.

«Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє». Саме так сказав пан Президент Європейської ради, і саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році.

Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого. Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року.

Провів сьогодні зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Є важлива домовленість – вона вже виконується: на наші атомні станції будуть надіслані місії МАГАТЕ. На всі. І це суттєво додасть безпеки нашій атомній генерації. Окремо обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та кроки, які можуть повернути всьому людству радіаційну безпеку, порушену Росією.

Говорив із Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів. Відзначив досягнутий рівень співпраці, подякував за підтримку в ООН. Я поінформував пана Президента про ті можливості, які відкриває реалізація нашої формули миру, та про ті компоненти формули, які можемо реалізувати разом. І я дякую за підтримку й цих зусиль України.

І маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів у посиленні нашої оборони. Передусім у посиленні нашої артилерії.

Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси.

Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, «Арчери» і БМП.

Я дякую Данії за ухвалення рішення щодо «Цезарів» для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію.

Я дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.

І готуємося до завтрашнього «Рамштайну» – очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів.

Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами!

Слава всім нашим воїнам, які проявляють стійкість і дають Україні необхідні результати!

Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу!

І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Богоявлення, Хрещення Господнє.

Хай сила нашої віри прискорить очищення нашої землі від російського зла.

Слава Україні!