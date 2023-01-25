Маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків.

Я почав сьогоднішній день із розмови з канцлером Шольцом – передусім про «Леопарди» для України. І це саме та розмова, якої ми очікували.

Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи!

Є дуже потужний крок Сполучених Штатів – так починається день за американським часом. Україна отримає «Абрамси», дякую за це рішення.

Дякую особисто пану Президенту Байдену, дякую Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства!

Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки.

Все це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як об’єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз.

Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки.

Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

Ми можемо це зробити. Разом і тільки – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні. Важливі.

Дуже важливо, що є прогрес і в інших аспектах нашої оборонної співпраці.

Говорив сьогодні з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас.

Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни.

Держава-терорист повинна програти. Право на життя людей має бути захищене. Так і буде.

Є сьогодні ще два важливих рішення. Перше – від ЄСПЛ. Друге – від ЮНЕСКО.

Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини.

Це поки проміжне юридичне рішення. Але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, і так само масштабно з юридичного погляду, як масштабно Росія вклалася у це зло.

ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини. Причому до списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Під загрозою через розв’язану Росією війну.

Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна й світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору й ударів. Це – факти.

Зустрівся сьогодні з Верховним комісаром ООН у справах біженців. Розмова була передусім про наших людей, яких окупанти силою депортували в Росію. Це і дорослі, і це наші діти. Світу потрібен глобальний механізм впливу в таких ситуаціях.

Потрібен механізм, щоб захищати й повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності всіх, хто винен у депортаціях.

Впевнений, що інституції ООН можуть проявити своє лідерство у вирішенні цього питання.

Хочу сьогодні відзначити й наші підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині. Саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону. Десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів щоденно.

Дякую бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти й 55-ї окремої артилерійської бригади. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за вашу сміливість, які надихають світ на більшу й більшу допомогу Україні!

І ще одне. Хочу подякувати за дуже зворушливі слова підтримки й привітання, які почув і побачив від дуже багатьох дуже різних людей. Від військових. Від лідерів і звичайних людей. Від всіх українців та іноземців. Від колег тепер і колег раніше. Дякую вам усім!

І побажання у нас із вами одне, я вважаю, насправді. Спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України. І вона буде. Я знаю.

Слава Україні!