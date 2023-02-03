Робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні відбувся черговий саміт Україна – Європейський Союз. Відбувся в Києві, у нашій столиці. Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою із Європейським Союзом.

Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті.

Але все одно цього вечора можна сказати, що Україна йде до своєї мети.

Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави.

Сьогодні дуже відчувалась упевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре.

Про що конкретно ми домовилися сьогодні?

Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року.

Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск.

Ми говорили сьогодні про десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету – сьогодні ми їх озвучили партнерам.

Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо. І які ще готуємося здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної.

Також – реалізацію нашого Fast Recovery Plan, те, що треба відновлювати вже зараз.

Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery.

Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів. Тобто це те, що робить Україну реально міцнішою.

І для мене дуже важливо, що є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування.

У дітей має бути родина. Виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу – це точно значно краще, ніж стара система інтернатів. Ми зробимо цю реформу разом із Євросоюзом. Буде створений відповідний офіс, який відповідатиме за цю реформу. І вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи.

Я вже звітував про різні домовленості щодо нашої формули миру. Це конкретні десять пунктів, реалізація яких точно дасть змогу відновити нашу територіальну цілісність і безпеку не лише України, а й усієї Європи та міжнародний правопорядок. Тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії.

Сьогодні Європейський Союз офіційно підтримав українську формулу миру. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовилися про конкретну допомогу з боку ЄС у реалізації нашої формули миру.

Це вагомий дипломатичний здобуток. І ми робимо все, щоб агресія Росії стала самовбивчою для неї.

Ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку.

Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко й повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, як на передовій зараз, дають Україні хороші новини.

Зокрема, дякую 10-й гірсько-штурмовій бригаді за успішні контрнаступальні дії на Донеччині!

Дякую бійцям 54-ї окремої механізованої бригади – за хоробрість і справжню українську стійкість у боях за Донбас!

81-ша окрема аеромобільна бригада та 66-та окрема механізована бригада – я дякую вам, хлопці, за захист Луганщини та сталеву міцність!

І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців – 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно «мінусують» ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам!

Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам захищатися від окупанта!

Дякую всім, хто посилює наші міжнародні позиції й допомагає отримувати зброю для України!

Сьогодні ж говорив у Києві з міністром оборони Польщі – він разом з іншими партнерами та міністром оборони України взяв участь у вже третій зустрічі держав – учасниць нашої танкової коаліції. Робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків.

І сьогодні ж Сполучені Штати Америки оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави. Я дякую Президенту Байдену, усім друзям свободи в Конгресі й кожному американцю за цю відчутну підтримку!

Тепер разом маємо працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги в Україну.

І ще одне.

Є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію.

Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені.

І окремо дякую працівникам СБУ, ДБР, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора за нові кроки з відновлення справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави.

Слава Україні!