Зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні маємо добру новину. Ще 116 українців звільнені з російського полону.

З них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС.

Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається.

Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує обміни, усьому Координаційному штабу ГУР. Буданову, Усову, Єрмаку, Клименку, Малюку, Лубінцю – я дякую кожному! Дякую всім, хто допомагав.

Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського… Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави.

Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону.

Я дякую також усім, хто залучений до допомоги цим нашим людям після їхнього повернення.

Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання звільненим із полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо й захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні.

Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо.

Подякував пану Премʼєр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз у Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках Challenger. Це хороша машина. І буде серйозна річ на полі бою.

Разом із нашими партнерами щодня робимо все, щоб наші воїни мали достатню силу для захисту від держави-терориста.

Обговорили також інші перспективні речі, які можуть зміцнити нашу оборону.

Окремо торкнулися питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла через слабкість міжнародної спортивної бюрократії. Через тих, хто намагається фактично дозволити Росії пропагандистське використання спорту.

Я радий, що у світі чують нашу позицію про те, що олімпійські принципи мають бути однозначно захищені від держави-терориста.

Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора.

Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.

І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів.

І ще одне.

За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка. І що ситуація стає жорсткішою.

Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках.

Але зараз, як і кожного дня із цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість!

Не якісь там намагання й плани Росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність і єдність нашого народу – усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу.

Зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу.

Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!