Хочу, щоб зараз у наших людей була передбачуваність і відчуття, що Україна рухається до своїх цілей – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні хоч і неділя, але дуже змістовний і, як завжди, робочий для держави день.

Провів засідання Ставки у новому форматі, розширеному. Доповідали й Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової.

Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій.

Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється.

Заслухав детальні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку.

Бахмутський напрямок, ОСУВ «Хортиця» – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил у ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ «Донецьк» – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат.

Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України.

Заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, Одеський напрямок – доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи.

ОСУВ «Таврія» – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя й увесь цей напрямок!

Обов’язково – Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем. Як і по всьому північному кордону.

Була доповідь міністра внутрішніх справ щодо формування нових бригад «Гвардії наступу». Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна й треба мотивувати людей.

І такий формат роботи – як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною – буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали й розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо.

Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей. Доповідь щодо цього зробили Буданов, Малюк, Литвиненко.

Сьогодні є новий санкційний крок нашої держави проти всіх тих, хто підживлює російську агресію. Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб’єктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами.

Зараз триває підготовка чергового санкційного пакету Євросоюзу – вже десятого. Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор – це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес. І це буде.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Про подальшу оборонну підтримку, про захист наших людей і всієї Європи. Я дякую пану Президенту за розуміння наших потреб і за спільне відчуття того, що не можемо втрачати жодної можливості й жодного тижня в захисті від російської агресії. Ми обговорили наші спільні дипломатичні зусилля з Францією, нашу співпрацю на міжнародних майданчиках. А також важливі рішення, які готуємо на цей тиждень – на рік нашої незламності.

Провів сьогодні також кілька нарад з урядовцями і з нашим міжнародним блоком – Офісу та уряду. З представниками сектору оборони. Будуть нові наші ініціативи, нові результати для України, нові здобутки у відносинах із партнерами.

Я дякую всім, хто захищає Україну!

Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою!

Дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!