ХРОНОЛОГІЯ ВІЙНИ. Від перших вибухів до звільнення і контрнаступу

Рік тому 24 лютого українці прокинулись від жахливих вибухів. О 4:55 почались масовані ракетні обстріли по всій Україні. Це були перші хвилини великої війни, яку проти нас розпочала росія. Колони військової російської техніки зашли на територію України

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