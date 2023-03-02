ЛЮДИ ДОСІ ПІД ЗАВАЛАМИ. У Запоріжжі триває рятувальна операція. 372 доба на фронті

Рятувальна операція у Запоріжжі. Під завалами досі залишаються люди. Безвісти зниклими вважаються 9. Серед них одна дитина. Вночі росіяни вдарили ракетою по п’ятиповерхівці. Повідомляють, про четверо загиблих. На будинок рашисти скерували ракету С-300. А от на полі бою окупанти безсилі. Під Вугледаром ЗСУ розгромили їх у наймасовішій танковій баталії. А на російській Брянщині переполох через міфічну українську ДРГ. Усе чим Україна жила сьогодні – в нашому традиціному огляді

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