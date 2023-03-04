Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно у Львові завершилося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Це було сьогодні дуже представницьке зібрання. Були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни – усіх регіонів, усіх частин.

Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція. Все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки наших людей – в усіх сенсах слова «безпека».

Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді.

Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналось із засіданням Конгресу, затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству – більше можливостей для взаємодії з державою.

Продовжує тут, у Львові, роботу й конференція United for Justice, що стартувала вчора. Сьогодні відбулося кілька панельних дискусій, зокрема про розслідування, покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, скоєні на окупованій території. Світ уже допомагає нам із цими розслідуваннями. Але, звичайно, треба зробити ще дуже-дуже багато. Не лише щоб встановити всіх злочинців, не лише щоб покарати їх, а й щоб допомогти людям, які зазнали знущань, подолати цей удар і повернутися до нормального життя.

У відповідній частині конференції сьогодні взяли участь: перша леді України, Президентка Європарламенту Роберта Мецола, перша леді Латвії, спецпредставниця Генерального секретаря ООН, наші урядовці. Дуже змістовна дискусія.

Разом із пані Мецолою сьогодні зустрілися і з українськими студентами шести львівських університетів.

Провів і переговори з Президенткою Європейського парламенту. Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави у Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям в Європі, хто допомагає Україні на шляху інтеграції.

Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України й посилювати наших воїнів! Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон і хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою, хто відповідає окупанту активним вогнем на терор.

Вранці сьогодні був на зв’язку із командувачами: фронт – це перший пріоритет.

Особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут. Зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 67-ї та 93-ї окремих механізованих бригад та 77-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую вам, хлопці! Слава всім українським героям!

Дякую Львову за цей плідний час у місті. Дякую Львівській політехніці, де ми зараз і де провели наш Конгрес. Дякую університету Франка, де була зустріч зі студентами. Всім вдячний.

Слава Україні!